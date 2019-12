Dove pomáha v boji proti poruchám prijímania potravy

Značka Dove je známa tým, že dlhodobo podporuje ženské sebavedomie. To bol tiež dôvod, prečo uviedla v októbri do predaja limitovanú edíciu produktov, vyzývajúcich spotrebiteľky, aby pomohli budovať sebadôveru dospievajúcich dievčat.

Z každého limitovaného produktu, predaného v sieti Tesco v priebehu mesiaca október, Dove venoval 5 centov projektu Chuť žiť. Značka tak projektu, ktorý šíri pomoc v problematike porúch príjmu potravy, odovzdala šek na 4 812 euro.

Načasovanie špeciálnej aktivácie na mesiac október nebolo náhodné, 11. októbra svet oslávil medzinárodný deň dievčat. Práve tým sa Dove venuje v rámci Projektu Sebadôvery, ktorého cieľom je pomôcť dospievajúcej mládeži prekonať problémy s vnímaním vlastného tela a naplno tak využiť svoj potenciál.

„Projekt Sebadôvery Dove sa opiera o výsledky celosvetového prieskumu, ktorý ukazuje, že už desaťročné dievčatká majú problém so svojím telom. Situácia, bohužiaľ, nie je iná ani na Slovensku. Podľa lokálneho prieskumu Dove je so svojím telom spokojných len 2,9 percenta mladých Sloveniek s normálnou váhou a takmer polovica opýtaných dievčat by si želala byť chudších. Som preto veľmi rada, že môžeme vo svojich aktivitách podporiť práve Chuť žiť“, komentuje Michaela Slezáková, brand manažerka značky Dove.

Poslaním projektu Chuť žiť je zvýšiť informovanosť, šíriť prevenciu a zlepšovať liečbu porúch prijímania potravy na celom Slovensku. Za jeho vznikom stojí Valetína Sedileková, ktorá už ako dieťa trpela mentálnou anorexiou. „Poruchy prijímania potravy sú závažným psychickým ochorením. Jeho príčinou je často nízke sebavedomie a nulová sebahodnota. Chuť žiť tak nadväzuje na Projekt sebadôvery Dove a pomáha tam, kde sa z nedostatočnej sebadôvery rozvinul závažný zdravotný problém. Som však presvedčená, že spoločnými silami dokážeme pomôcť mnohým dievčatám“, uzatvára V. Sedileková.

Chuť žiť a DoveZdroj: Botticelli

