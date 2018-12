Slováci chcú na Vianoce pomáhať

Vianoce sú pre väčšinu z nás časom pokoja, radosti, hojnosti a lásky. Pre niektorých ľudí s ťažkým životným osudom sú však tieto prívlastky iba nesplneným snom. Grantový program Darujte Vianoce dal opäť príležitosť ochotným žiadateľom zmeniť vianočné želanie ľudí v núdzi na skutočnosť. Do 17. ročníka grantového programu Darujte Vianoce prihlásili 590 príbehov. Nadácia Orange prerozdelila vybraným projektom celkovú sumu 50 000 eur a podporila tak ešte viac príbehov ako v minulom roku.

Hodnotiaca komisia grantového programu Darujte Vianoce vybrala z 590 prihlásených projektov 321 príbehov, medzi ktoré rozdelila finančnú podporu v celkovej hodnote 50 000 eur. Najviac ľudí bude pomáhať v Banskobystrickom kraji, z ktorého program podporí až 74 žiadostí, 64 projektov zrealizujú všímaví ľudia z Nitrianskeho kraja a z Prešovského kraja dostalo podporu 56 silných životných príbehov. Vďaka dobrým ľuďom a grantovému programu tak bude mať krajšie Vianoce dokopy až 6 030 ľudí, pre ktorých žiadatelia pripravili v predvianočnom období to, čo im najviac chýba.

Dobročinné žiadosti sa pred Vianocami najviac zaujímali o rodiny v núdzi. S touto témou bude finančne podporených 118 projektov. Princíp individuálnej filantropie a osobné zaangažovanie sa do naplnenia projektu žiadatelia preukážu aj v zariadeniach sociálnych služieb a denných stacionároch, pre ktoré finančnú podporu žiadali v 54 projektoch. Pre seniorov a osamelých ľudí žiadalo pomoc 53 projektov.

„V Nadácii Orange si veľmi vážime tých, ktorým nie sú ľahostajné neľahké osudy ľudí, s ktorými sa stretávajú vo svojom okolí. Teší nás pokračujúci trend z posledných ročníkov, ktorý potvrdzuje zvýšený záujem mladých ľudí a školských tímov pomáhať iným. A aj keď nemôžeme finančne podporiť všetky projekty, morálne ocenenie patrí každému dobrému skutku,“ hovorí Milica Danková, manažérka Nadácie Orange a špecialistka CR.

Do programu Darujte Vianoce sa zapojili aj zamestnanci spoločnosti Orange Slovensko, ktorí vyzbierali sumu 1473 eur. Tá pokryje podporu ďalších 6 príbehov.

Podporené projekty

Hodnotiacu komisiu programu tento rok oslovil napríklad príbeh, ktorý predložila pani Katarína z Námestova pre týrané ženy a matky z krízového centra Dom Charitas Sv. Hildegardy z Bingenu v Rabči. Žiadateľka chcela obdarovať klientky tohto zariadenia, ktoré pred neľahkým osudom našli spolu so svojimi deťmi strechu nad hlavou v krízovom centre. Pani Katarína by rovnako chcela potešiť aj tri zamestnankyne Domu Charitas, ktoré týmto ženám a ich deťom pomáhajú aj nad rámec pracovného času a vlastných síl. Cieľom projektu bolo darovať im jeden deň, kedy sa budú môcť opäť cítiť krásne, a to zorganizovaním Dňa pre ženy, počas ktorého budú klientkam a zamestnankyniam krízového centra poskytnuté kadernícke a kozmetické služby.

Tieto služby zabezpečili žiaci Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove.

Odmenený bol aj príbeh, ktorý zaslali žiaci Základnej školy sv. Dona Bosca zo Zlatých Moraviec. Deti chcú pomôcť ľuďom zo Svetla ZSS Olichov prežiť vianočné sviatky tak, ako si ich mnohí pamätajú z mladosti. V predvianočnom období budú spolu s klientmi piecť a zdobiť medovníky, ozdobia seniorom stromček vlastnoručne vyrobenými dekoráciami a predvedú im pripravenú besiedku. Počas školského klubu vlastnoručne vyrobia vianočné pohľadnice a pošlú ich všetkým klientom zariadenia.

Obdiv a podporu grantového programu Darujte Vianoce získali aj študenti gymnázia v Martine. Tí už dlhodobo spolupracujú so zdravotne a mentálne postihnutými dospelými v domácej starostlivosti. Pripravujú pre nich aktivity, učia ich, a tým pomáhajú ich rodičom. Počas predvianočných aktivít sa rozhodli pripraviť pre tieto rodiny bohatší program, v rámci ktorého budú rozvíjať ich kreativitu a zručnosti v tvorivých dielňach a v krátkej divadelnej inscenácii.

