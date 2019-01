Finančné vzdelávanie môže byť zábavou

Možnosti narábania s osobnými financiami sa za ostatnú dekádu výrazne posunuli. Bankové služby a technológie na ich správu sú čoraz sofistikovanejšie, finančné trhy komplikovanejšie a príležitosti míňať peniaze stále neodolateľnejšie – doslova na pár klikov. Ako sú na tom Slováci s informáciami o efektívnom hospodárení? Podľa odborníčky na finančnú gramotnosť Barbory Štubňovej je tu veľký priestor na vzdelávanie. Pomôcť v tejto oblasti má aj nový online projekt samovzdelávania zábavnou formou, s ktorým prišla VÚB banka.

Príslovie „Kto šetrí, má za tri“ pozná azda každý. Toto základné pravidlo rozumného hospodárenia má na Slovensku dlhú tradíciu. Od čias našich starých rodičov sa však toho veľa zmenilo. „V súčasnosti, žiaľ, Slováci v oblasti finančnej gramotnosti na tom nie sú veľmi dobre. Podľa štatistík malo u nás na konci roka 2017 na seba vedenú skoro milión ľudí exekúciu. V zadlženosti sme aktuálne na najvyšších priečkach v rámci Európy. Naopak, vo vlastnení finančných aktív sme na chvoste. Existuje tu teda veľká disproporcia medzi tým, čo dlžíme a čo máme reálne nasporené,“ hovorí Barbora Štubňová, vedúca oddelenia Depozitá a investície vo VÚB a dodáva, že jedným z dôvodov tohto stavu je, že Slováci majú vo všeobecnosti málo vedomostí o tom, ako v súčasnej dobe s financiami hospodáriť a taktiež vo veľkej miere nerozumejú finančným produktom.

„Ako Slováci bežne nevieme, koľko prostriedkov mesačne spotrebujeme a na čo konkrétne nám peniaze z účtu odchádzajú. Rodičia by mali už deti odmalička viesť k tomu, aby rozumeli hodnote peňazí, chápali, ako ich získame a vedeli si určiť, na čo ich potrebujeme v živote minúť,“ vysvetľuje odborníčka na finančné vzdelávanie.

Ako s peniazmi narábať lepšie

Podľa Barbory Štubňovej je treba začať jednoducho a od seba. „V prvom rade je dôležité zastaviť sa a spočítať si, koľko peňazí máme a koľko nám mesačne odchádza z účtu. Potom sa treba naučiť rozlišovať naše výdavky – mať prehľad o tých, ktoré sú pre živobytie nevyhnutné, a najmä poznať položky, ktorými sa skôr odmeňujeme, alebo sú určené na zábavu. Pretože toto sú presne tie veci, na ktorých vieme ušetriť. Mali by sme si osvojiť plánovanie - koľko je potrebné nevyhnutne minúť a koľko peňazí si odložiť do rezervy. A rezervu si vyčleniť hneď, ako nám príde výplata,“ vymenúva Barbora Štubňová. Pri otázkach, akým spôsobom je optimálne uložiť peniaze, vziať si pôžičku, prípadne financie investovať na finančných trhoch, odborníčka odporúča využiť bezplatné bankové poradenstvo alebo služby nezávislých špecialistov. V neposlednom rade predstavuje efektívnu cestu aj dostupné samovzdelávanie.

Ľahké učenie sa vo voľnom čase

S cieľom ponúknuť záujemcom všetkých vekových kategórií alternatívu pre samovzdelávanie sa v oblasti finančnej gramotnosti modernou a pútavou formou spustila VÚB banka v rámci svojho programu spoločenskej zodpovednosti na jeseň minulého roka špeciálny projekt. Urobila tak ako prvá spomedzi bánk svojej materskej skupiny Intesa Sanpaolo.

„Ide o online platformu, ktorá pomáha vysvetľovať základné pojmy a princípy týkajúce sa spravovania osobných financií, ale aj ekonomiky štátu. Obsah je spracovaný do podoby prehľadných lekcií vrátane kvízov, hier a stručných videí s peknou grafikou a najmä jednoduchým, zrozumiteľným jazykom,“ vysvetľuje Barbora Štubňová a dodáva, že materiály vznikli v spolupráci s Múzeom sporenia v talianskom Turíne, ktoré sa dlhodobo angažuje v šírení osvety o zmysluplnom a zodpovednom narábaní s peniazmi. Stránka je stavaná tak, aby jej porozumeli aj staršie deti a rovnako zaujala aj dospelých vrátane seniorov zbehlých v práci s novými technológiami.

Od rodinného rozpočtu po nové finančné technológie

Obsah projektu „Finančné vzdelávanie zábavnou formou“ je spracovaný do ôsmich samo-vyučovacích blokov. Zahŕňa témy ako napr. tvorba rodinného rozpočtu či prehľad rôznych foriem sporenia a ich výhod. „Zaujímavo je tu spracovaná aj problematika úverov, ako sa orientovať v ich ponuke, či téma osobného investovania na finančných trhoch a na čo si dať pri tom pozor. Deti sa tu oboznámia formou videolekcií so základnými finančnými ekonomickými pojmami ako úroková sadzba, inflácia, výmenný kurz, ale aj napríklad s tým, čo je to analýza úverovej schopnosti a ako sa ich to môže v budúcnosti týkať,“ hovorí odborníčka Barbora Štubňová z VÚB banky. Lekcie sa venujú aj novým technológiám vo svete spravovania financií a poradia, ako s nimi narábať.

Za zmienku stojí aj online hra na stiahnutie vo forme aplikácie, v ktorej sa užívatelia menia na hlavu fiktívneho ostrovného štátu a učia sa znižovať jeho zadlženosť. „Myslím, že je to dobrá forma ako sa zabaviť a popri tom si rozšíriť finančno-ekonomické znalosti a všeobecný prehľad,“ hodnotí špeciálne lekcie na stránke Barbora Štubňová.

