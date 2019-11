Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda sa v týchto dňoch po tréningoch chytajú lopát a spolu so žiakmi škôl sa zapájajú do skvalitňovania životného prostredia na Žitnom ostrove. V rámci projektu Zelená Kukkonia Vysaďme spolu stromy, ktorý organizuje občianske združenie Kukkonia, zasadia v dvadsiatich mestách a obciach od Šamorína po Komárno takmer 500 stromov.

Počas tohto a budúceho týždňa sa uskutoční v Dunajskej Strede, Komárne, Šamoríne i ďalších obciach Žitného ostrova viacero akcií projektu Zelená Kukkonia. Futbalisti účastníka najvyššej slovenskej súťaže navštevujú po skončení tréningových jednotiek vybrané základné a stredné školy v Dunajskej Strede a jej okolí a spoločne s ich žiakmi sadia stromčeky. Medzi deťmi je o stretnutie s futbalistami veľký záujem. Aj hráči DAC 1904 si tieto akcie projektu Zelená Kukkonia užívajú.

Kristián Koštrna, Kristopher András Vida a Zsolt Kalmár stretli so žiakmi Základnej školy Zoltána Kodálya v Dunajskej Strede a okrem zasadenia stromov rozdali aj desiatky autogramov či spravili si s deťmi veľa fotografií. „Pre mňa je spoločné sadenie stromčekov niečo nové. Sú to milé akcie, deti nás nevidia iba na ihrisku, ale aj pri práci,“ hovorí Kristián Koštrna, ktorému len zranenie lýtkového svalu zabránilo zahrať si v októbri za slovenskú futbalovú reprezentáciu.

Vo futbale i pri sadení stromov sa kope, futbalisti však majú prax predovšetkým s činnosťou na zelených trávnikoch. „Kopať lopatou do zeme a nohou do lopty sú rôzne činnosti,“ smeje sa Koštrna a pokračuje: „S lopatou mám však málo skúseností. Bývam v byte, len sem-tam som počas prázdnin chodil pomáhať dedkovi. Sadenie stromov je dôležitá vec pre našu planétu, preto som sa napriek menším skúsenostiam s prácou s lopatou rád do výbornej akcie zapojil.“

Zsolt Kalmár, ktorý nechýba v nominácii maďarskej reprezentácie na nadchádzajúce zápasy proti Uruguaju a Walesu, má s prácou v záhrade oveľa väčšie skúsenosti ako jeho klubový spoluhráč. „Doma máme záhradu, rodičom som často pomáhal. Potešilo ma, keď ma oslovili, aby som sa zapojil do projektu sadenia stromov na Žitnom ostrove. Je veľmi dôležité, aby sa ľudia starali o životné prostredie,“ uviedol Kalmár.

Zelená Kukkonia - vysadené stromyZdroj: Grape PR

Sadenie stromov je ďalšia etapa projektu Zelená Kukkonia. Občianske združenie Kukkonia počas tohto roka zorganizovalo enviromentálnu konferenciu pre starostov a zástupcov obcí Žitného ostrova a následne aj zber odpadu v celom regióne. Súčasnú iniciatívu organizuje aj vďaka podpore agentúry regionálneho rozvoja RRA Ister a futbalového klubu FC DAC 1904. „Okrem sadenia stromčekov organizujeme prednášky na ekologické témy, do ktorých sa aktívne zapájajú aj futbalisti FC DAC 1904. S klubom spolupracujeme dlhodobo aj na iných projektoch. Našim cieľom je zelenšie životné prostredie. Do terajšieho projektu sadenia stromov chceme zapojiť čo najviac ľudí z rôznych komunít, aby nadobudli pocit spolupatričnosti a spoluzodpovednosti za svoje okolie. Ak nám bude počasie priať, plánovaných 500 stromov by sme radi vysadili počas rôznych akcií v najbližších dvoch týždňoch. Miesta, kde budú rásť, sme vyberali po konzultáciách so samosprávami i školami v regióne. Vybrali sme si tradičné, prapôvodne druhy stromov, charakteristické pre tento región - jaseň, javor poľný, čerešňu vtáčia, dub letný. Zasadenie stromov má aj symbolický rozmer, pretože ten, kto zasadí strom, dáva život. A ten, kto dáva život, tvorí budúcnosť. Našim cieľom je zelenšie a života plnšie životné prostredie,“ uviedla marketingová manažérka Kukkonie Anna Molnárová.

Účastníci projektu Zelená Kukkonia – Vysaďme spolu stromyZdroj: Grape PR

Nové stromy budú slúžiť mestám a obciam a ich obyvateľom dlhé desaťročia a skvalitnia životné prostredie pre ďalšie generácie. „Našim zeleným projektom chceme upriamiť pozornosť na to, že každý môže urobiť niečo konkrétne pre lepšie životné prostredie a priložiť ruku k dielu v boji proti klimatickým zmenám. Pomôže nielen sadením stromov, ale uvedomenejším a zodpovednejším životným štýlom, triedením, recykláciou a minimalizáciou odpadu,“ pripomína Tímea Dóka z OZ Kukkonia.

© 2019 News and Media Holding