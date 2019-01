Dachser získal cenu German CSR Award 2018

Spoločnosť Dachser získala za rok 2018 ocenenie German CSR Award, ktoré je udeľované Nemeckým CSR Fórom, v kategórii „Angažovanosť pre občiansku spoločnosť”. Bernhard Simon, generálny riaditeľ spoločnosti Dachser SE a Edgar Marsh, predseda prezídia terre des hommes Germany, prevzali cenu od zástupkyne poroty pre svoju kategóriu, Brigitte Wortmann, členky Board of Speakers for Germany’s National Network for Civil Society.

Finalisti AwardZdroj: Dachster

„Od vzdelania k udržateľnosti”, tak znie heslo spolupráce medzi Dachserom a terre des hommes – organizácie pomáhajúcej deťom v severoindickom štáte Uttar Pradesh, ktorá pôsobí už od roku 2005. Cieľom projektov je ochrana práv detí, zlepšenie ich prístupu k vzdelaniu a profesijným školeniam a zabezpečenie ochrany prírodných zdrojov. Najväčšia pozornosť je venovaná tomu, aby sa deti a mladí ľudia viac zapojili do rozhodovania o vlastnej budúcnosti a, v súlade s ideou pomáhania ľuďom, aby vedeli pomôcť sami sebe.

Aby zamestnanci aj širšia verejnosť získali naozajstnú skúsenosť s občianskou angažovanosťou, spojil Dachser sily s terre des hommes a v roku 2017 spoločne zorganizovali prvý výmenný program pre mladých. V rámci výmeny poslal Dachser päť stážistov do svojho areálu v Uttar Pradesh. Naopak, päť mladých ľudí z Indie prišlo do Nemecka, kde sa zúčastnili týždňa rozličných akcií pod názvom „So geht Heimat“ (Toto je domov), ktorý zorganizovali spoločnosti Dachser, terre des hommes, divadlo a mesto Kempton.

Spomínaný týždeň priniesol pestrú škálu kultúrnych udalostí, ktoré všetky spájalo rôzne poňatie domova, pričom ako príklad poslúžili Algäu a India. Odvtedy Dachser a terre des hommes zahájili druhý projekt, ktorý privádza dokopy mladých profesionálov z Dachser, študentov siete terre des hommes a mladých ľudí z Livingstonu v Zambii.

Rozhodnutie poroty vysvetlila Brigitta Wortmann tým, že sociálna angažovanosť musí prebiehať na niekoľkých úrovniach: „Táto kategória sa sústredí na občiansku angažovanosť firiem a jej vplyv na spoločnosť. Pritom je potrebné zvážiť, ako je táto angažovanosť začlenená do firemnej stratégie, ako firma organizuje svoju spoluprácu s partnermi, ako to ovplyvňuje jej zamestnancov v CSR aktivitách a či sú tieto aktivity výhodné pre firmu a spoločnosť ako takú."

„Naše CSR aktivity v Indii a tiež v Nepále, Namíbii a Brazílii sú navrhnuté dlhodobo,“ vysvetľuje Bernhard Simon, generálny riaditeľ Dachser SE. „Výmena mladých a týždeň na tému „Toto je domov" povzbudil našich zamestnancov k tomu, aby sa stretávali a zdieľali svoje myšlienky a nápady, ako urobiť to isté pre obyvateľov Kemptenu, kde sa nachádza centrála našej firmy. A urobili to v čase, keď je veľkým strašiakom imigrácia. Práve preto ma veľmi teší, že porota ocenila náš náročný CSR koncept.“

© 2019 News and Media Holding